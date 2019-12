Na perseguição ao PSG, Olympique chega à 6ª vitória seguida no Campeonato Francês

O Olympique de Marselha deu sequência neste domingo à ótima fase que atravessa no Campeonato Francês. A equipe do sul do país, que jogou em casa, chegou à sua sexta vitória consecutiva na competição ao derrotar por 3 a 1 o Bordeaux, de virada. Assim, manteve a distância que a separa do líder, o Paris Saint-Germain.

O clube da capital, que no sábado derrotou o Montpellier, tem 39 pontos, cinco a mais do que o Olympique de Marselha – que carrega a desvantagem de ter disputado um jogo a mais do que o rival. A última derrota do time marselhês foi justamente para o PSG, no dia 27 de outubro, por 4 a 0.

As coisas, porém, não foram fáceis para a equipe de Marselha no primeiro tempo. O time visitante abriu o placar aos 31 minutos com um belo gol de Adli, que de fora da área mandou um chute cheio de estilo e não deu chances ao goleiro Mandanda.

Após o intervalo, porém, o Olympique de Marselha se impôs. Logo no primeiro minuto, Amavi empatou a partida ao aproveitar com uma poderosa cabeçada um escanteio cobrado por Payet. Aos 15, o ataque dos donos da casa forçou um erro da defesa do Bordeaux, que entregou de presente a bola para Sanson. Ele aproveitou a gentileza com um ótimo chute da entrada da área.

Nos acréscimos, Radonjic anotou o derradeiro gol da partida após receber a bola de Rongier. Ele finalizou com categoria e a bola ainda bateu em um adversário antes de entrar.

Com um gol marcado por Blas no segundo tempo, o Nantes venceu o Dijon por 1 a 0, em seu estádio, e alcançou a sexta colocação do campeonato, com os mesmos 26 pontos do Bordeaux, que leva vantagem no saldo de gols. O Dijon é o 16.º, com 16 pontos.

O Reims, nono colocado (24 pontos), foi mais um time a vencer em casa neste domingo no Campeonato Francês. A equipe derrotou o Saint-Étienne por 3 a 1 com gols de Oudin, Dia e Doumbia. Hamouma anotou o único tento dos visitantes, que poderiam ter chegado à quarta colocação, mas ficaram estacionados em oitavo, com 25 pontos.