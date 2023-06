Na Operação Lesa Pátria 13, PF faz busca contra financiador do 8 de janeiro no interior de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 10:13 Compartilhe

A Polícia Federal (PF) faz buscas na manhã desta terça-feira, 27, contra um suposto financiador do 8 de janeiro – quando radicais invadiram e depredaram as dependências dos três Poderes em Brasília. A diligência faz parte da 13ª fase da Operação Lesa Pátria e é cumprida em Itapetininga, a 170 quilômetros da capital paulista. A ordem de busca e apreensão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A Operação Lesa Pátria é uma investigação permanente da PF que mira crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

