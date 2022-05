Na modalidade Street, Giovanni Vianna e Gabi Mazetto brilham e avançam em primeiro para as finais Etapa de Porto Alegre do STU National chega ao domingo decisivo com promessa de mais show na pista da Orla do Guaíba

Se as semifinais do Street masculino foram definidas ainda cedo, com Giovanni Vianna avançando para a final com a melhor nota do dia, a competição no feminino varou a noite em Porto Alegre, devido ao atraso causado pela chuva, que caiu à tarde na capital gaúcha. Os torcedores que ainda se aglomeravam nas arquibancadas do complexo de skate da Orla do Guaíba puderam ver Gabi Mazetto brilhar e também se garantir com a melhor volta e as manobras mais radicais. Todas as finais da segunda etapa do STU National serão transmitidas ao vivo pelo SporTV e pelo Tik Tok (@skatetotalurbe), neste domingo.





Entre os homens, uma história de superação que valoriza ainda mais o resultado obtido por Giovanni Vianna, 21 anos, natural de Santo André. Exatamente neste sábado, completam oito meses da cirurgia que fez no joelho esquerdo, fruto de uma lesão no ligamento cruzado. Só voltou a andar de skate há um mês. Felicidade e satisfação resumiam bem seu sentimento após as semifinais, nas quais conquistou a maior nota (231,89) – nesta fase, cada skatista tem direito a duas voltas de 45 segundos mais quatro manobras (vale a melhor volta e as duas melhores manobras).

– Que dia é hoje? Então… Faz oito meses que realizei minha cirurgia, ainda não tinha disputado nenhuma competição desde que voltei a andar de skate. Por isso, o resultado até me surpreendeu um pouco, apesar de estar me sentindo bem. Consegui fazer o que eu queria e vou mostrar mais coisas diferentes na final para tentar impressionar os árbitros. Estou muito feliz de ter chegado até aqui, e a final será da hora, só com parceiros – vibrou Giovanni, que tinha na torcida sua tia e dois primos gaúchos, todos de Cachoeirinha.

Terceiro lugar em Criciúma, Gabi Mazetto volta a se destacar

No Street feminino, que nesta segunda etapa conta com as ausências de três dos principais nomes da modalidade (Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Virgínia Fortes Águas, esta lesionada), quem dominou a pista já na noite fria deste sábado foi Gabi Mazetto, terceiro lugar em Criciúma, que abriu o calendário 2022 do circuito brasileiro de skate. Com a nota 103,13, a paulista de Praia Grande avançou em primeiro para a final deste domingo.

– Hoje o dia foi longo. Apesar do frio, foi bem legal e divertido. Por causa da chuva, a competição acabou terminando bem mais tarde. Mas é assim mesmo. O que importa é curtirmos o evento e sempre darmos o nosso melhor. Tudo pelo skate. Muito legal a vibração da galera aqui em Porto Alegre, que ficou com a gente o tempo todo. Esperamos esse mesmo clima e essa vibe positiva amanhã. E que seja uma final bonita – disse Gabi Mazetto, sempre na presença do marido e da filha Liz.

RESULTADO STREET MASCULINO

(os 8 classificados para a final)

1 – Giovanni Vianna – 231,89

2 – Gabryel Aguilar – 231,17

3 – João Lucas Alves – 225,59

4 – Abner Pietro – 216,30

5 – Elton Melonio – 206,79

6 – Felipe Nunes – 201,32

7 – Julio Zanotti – 195,73

8 – Kleber Fabiano – 187,22

RESULTADO STREET FEMININO

(as 8 classificadas para a final)

1 – Gabi Mazetto – 103,13

2 – Carla Karolina – 98,31

3 – Kemily Suiara – 92,31

4 – Isabelle Menezes – 70,76

5 – Atali Mendes – 69,09

6 – Rafaela Murbach – 64,95

7 – Tascyla Lopes – 62,55

8 – Daniela Vitória – 62,53

PROGRAMAÇÃO DO DIA 29/5:



9h às 9h35 – Treino livre Park masculino

9h às 11h30 – Treino livre Street feminino

11h30 – Paraskate Park masculino

13h às 14h02 – Final Park feminino

14h15 às 15h30 – Final Street masculino

15h30 às 15h47 – Super Final Street masculino

16h às 17h02 – Final Park masculino

17h10 às 18h25 – Final Street feminino

18h25 às 18h42– Super Final Street feminino

(todas as finais ao vivo no SporTV e no Tik Tok)

