Na mira do futebol saudita, Salah sonha com mais títulos no Liverpool

O atacante egípcio Mohamed Salah afirmou nesta terça-feira (21) que quer conquistar títulos pelo Liverpool na próxima temporada, apesar de a imprensa inglesa ter informado o interesse de clubes da Arábia Saudita em contratá-lo.

“Sabemos que o que conta são os troféus e faremos todo o possível para que isso aconteça na próxima temporada”, publicou o astro dos ‘Reds’ na plataforma X, falando sobre seus objetivos para a temporada 2024/2025, ao término da qual expira seu contrato atual com o Liverpool.

“Nossos torcedores merecem e vamos lutar para valer”, acrescentou Salah.

Nesta temporada, o Liverpool foi campeão da Copa da Liga Inglesa, apesar de ter disputado outras três competições, que escaparam por conta de uma sequência negativa da equipe em abril.

Segundo a imprensa britânica, os ‘Reds’ recusaram no ano passado uma proposta de 175 milhões de euros (R$ 969 milhões na cotação atual) do clube saudita Al-Ittihad por Salah.

A próxima temporada será a primeira do atacante egípcio no Liverpool sem o técnico Jürgen Klopp, que deixou Anfield depois de oito anos. Seu sucessor será o holandês Arne Slot, que estava no Feyenoord.

