“Na minha casa, não ligam se estou com homem ou mulher”, diz Anitta

A cantora Anitta falou sobre sua vida amorosa e bissexualidade em entrevista ao jornal O Globo.

“Quando fiquei com uma menina pela primeira vez, aos 13 anos, contei para minha mãe, e ela agiu como se fosse um grande nada, e teve a mesma reação ao descobrir dos meninos. Na minha casa, não ligam se estou com homem ou mulher. Não faz diferença”, disse Anitta ao O Globo.

De acordo com a cantora, ela não tinha intenção de criar sensacionalismo em cima desse fato. “Quero que enxerguem como algo corriqueiro. A gente não acorda e pergunta para alguém se é hétero”.

A cantora também afirmou que não vai desistir de “arrumar alguém”. “Quero ter um relacionamento, mas não é fácil. Ninguém nunca pergunta o porquê. Só falam que troco de namorado igual troco de roupa. Já imaginaram como é complicado ter alguém com a vida que eu tenho? Tem gente que vai se adaptar, tem gente que não. Há aqueles que mudam conforme essa realidade vai entrando no seu cotidiano. É muito louco”, contou.

“De uma hora para outra, a pessoa começa a receber mil mensagens no seu celular. Não falam mais o nome do cara; ele passa a ser o ‘namorado da Anitta’. No início, sofria bastante com isso. Eu questionava: ‘Ah, meu Deus, por que eu não consigo parar com ninguém?’. Não é porque sou rodada, como falam, pois homem também é e não ficam apontando. Não vou desistir de arrumar alguém. Continuarei tentando e está tudo certo”, afirmou Anitta ao O Globo.

Veja também