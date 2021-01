Na luta por uma vaga na Libertadores, Fluminense terá sequência contra equipes do Z4 Tricolor teve o seu melhor desempenho no Brasileirão 2020 nos últimos oito jogos do turno. Equipe terá pela frente Coritiba, Botafogo, Goiás e Bahia para dar um salto na tabela

Com a vitória sobre o Sport, o Fluminense alcançou o mesmo número de pontos de 2019: 46. Para garantir uma vaga na Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras terá de repetir o mesmo retrospecto e as atuações dos últimos oito jogos do turno, sua melhor sequência no campeonato. Com isso, nas próximas rodadas, o time enfrentará as equipes que seguem no Z4 atualmente: Coritiba, Botafogo, Goiás e Bahia.

Após o retorno do técnico Marcão, o Tricolor foi derrotado por Atlético-GO e São Paulo por 2 a 1. Com a chegada de 2021, o Flu voltou a reencontrar o caminho das vitórias e levou os três pontos no clássico contra o Flamengo, de virada, no Maracanã. Na última quarta, o time sofreu uma sonora goleada para o Corinthians, fora de casa, mas conseguiu se recuperar ao vencer o Sport por 1 a 0.

Com um queda brusca de rendimento, Marcão tenta fazer com que a equipe volte a ter boas atuações na reta final do Brasileirão e para isso reencontrará os adversários da melhor sequência da equipe no campeonato. Além dos times do Z4, o Fluminense terá um confronto diante do Fortaleza, outro time que luta para não cair, em casa, na última rodada.

– Acredito que nesse momento do campeonato nenhum jogo será entre aspas fácil. Todos estão brigando por alguma coisa. Nossos próximos adversários estão brigando pela permanência. Sem dúvida, serão jogos de muita intensidade, vibração e vontade. A gente tem que entrar da mesma forma, se não seremos surpreendidos Então, é trabalhar firme esses dois dias que a gente tem. Marcão vai nos passar os pontos fortes do Coritiba e a gente vai se preparar bem – disse Lucca em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho.

Na primeira metade do Brasileirão, o Tricolor somou 18 pontos nas últimas oito rodadas (dos 24 disputados). Na ocasião, o clube deu um salto na tabela de 14 para 32 pontos, e saiu do 11º lugar e chegou a figurar no G4 da competição. Neste sentido, se o time repetir o desempenho finalizará o campeonato com 64 pontos e poderá sonhar concretamente com uma vaga na Libertadores.

– Não estipulamos número para chegar para conseguir o objetivo, que é claro e todos sabem, que é a Libertadores. Não pensamos em número de vitórias ou de pontos, até porque todo mundo está vencendo. As equipes que estão disputando conosco estão bem, então temos que fazer o nosso papel para continuarmos firmes na briga. Nessas últimas rodadas, o Campeonato será diferente, se pegarmos historicamente, são partidas de atmosfera diferente. Precisamos buscar todas as vitórias. No final a gente vê o que vai acontecer – completou Lucca.

Com 46 pontos, o Tricolor ocupa a sétima posição do Brasileirão e ainda almeja uma vaga na maior competição continental de clubes. Apesar de estar fora do G6, a competição pode se transformar em até G8 caso o Palmeiras conquiste a Libertadores 2020 e o Grêmio erga a taça da Copa do Brasil. Para isso, ambos os times precisam terminar entre os seis primeiros.

Jogos que restam para o Fluminense no Brasileirão 2020

​

Coritiba x Fluminense – Couto Pereira – quarta, às 20h;

Fluminense x Botafogo – São Januário – domingo, às 20h30

Fluminense x Goiás – a definir – 31/01 – 20h30;

Bahia x Fluminense – Fonte Nova – 03/02 – às 21h30;

Fluminense x Atlético-MG – Maracanã – 07/02, às 16h;

Ceará x Fluminense – Castelão – 13/02, a definir;

Santos x Fluminense – Vila Belmiro – 21/02, a definir;

Fluminense x Fortaleza – Maracanã – 24/02, a definir.

