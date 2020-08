Na luta por espaço, Pedro Rocha projeta reencontro com o Grêmio: ‘Vamos jogar impondo nosso ritmo’ Atacante, aos 25 anos, está na briga para que tenha mais chances com a camisa do Flamengo e possa repetir o sucesso vivido no Tricolor; com Torrent, ainda não jogou

Ainda em busca da primeira oportunidade com Domènec Torrent, Pedro Rocha projetou o próximo confronto do Flamengo, que tende a ter uma carga emocional elevada para o atacante. O adversário será o Grêmio, clube no qual viveu o seu ápice na carreira, até aqui. A partida será realizada às 19h15 desta quarta-feira e será válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 25 anos, Pedro Rocha soma quatro partidas e um gol pelo Flamengo, que o contratou por empréstimo junto ao Spartak Moscou, da Rússia, até dezembro (o vínculo deve ser estendido por conta das paralisações). Para o reencontro diante de sua ex-equipe, destacou as qualidades do Tricolor, mas deu o recado:

– Sabemos que o Grêmio é uma grande equipe e esperamos um jogo complicado. Eles têm um bom time, com a mesma base e mesmo treinador há muito tempo, o que ajuda a consolidar os pontos fortes deles. Sei que é um time organizado e bem gerido pelo Renato, mas estamos preparados e vamos jogar em casa, impondo nosso ritmo para conquistar essa vitória que é muito importante para nós. Respeitaremos o Grêmio, mas nossa vontade de vencer é ainda maior e faremos de tudo pra que os três pontos fiquem conosco.

Pedro Rocha deixou o Grêmio em agosto de 2017, com, ao todo, 32 gols em 126 partidas. O atacante foi considerado o herói do pentacampeonato do Tricolor na Copa do Brasil. Agora, à espera de mais chances com a camisa do Flamengo, tenta escrever outro roteiro de protagonismo.

