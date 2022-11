Na luta pelo vice, Fluminense recebe o Goiás em seu último jogo no Maracanã

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2022 - 6:00 Compartilhe

Na briga pelo vice-campeonato brasileiro, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, pela 37ª rodada. No Maracanã, no Rio, o tricolor encara o Goiás, que busca confirmação matemática na Copa Sul-Americana. A expectativa é de bom público para o último jogo como mandante da temporada e quase 30 mil ingressos já foram vendidos na última parcial divulgada no final da tarde de terça-feira.

Invicto há cinco jogos e vindo de três vitórias consecutivas, o Fluminense ocupa o terceiro lugar, com 64 pontos, assim como o Corinthians. Ambos estão atrás do Internacional, com 67. A torcida promete empurrar o time para outra vitória, torcendo ainda por mais gols do atacante Gérman Cano, artilheiro do Brasileirão, com 24 gols.

Do lado do Goiás, estará o vice-artilheiro Pedro Raul, com 19. O alviverde goiano superou o Juventude, por 1 a 0, na última rodada, e chegou aos 46 pontos, em 13º lugar. Se vencer antecipa sua vaga na Sul-Americana sem depender da última rodada, quando vai receber o São Paulo.

Sem suspensos e vindo de grande atuação na virada por 3 a 1 em cima do São Paulo, a tendência é de que o técnico Fernando Diniz não faça alterações no Fluminense. Felipe Melo, que retornou de suspensão e até entrou durante a partida, deve continuar no banco.

Ao elogiar o argentino Gérman Cano, que marcou três gols na última vitória, Fernando Diniz também enalteceu o restante do elenco. “O Cano faz os gols como consequência de um trabalho coletivo. Às vezes ele fica longe da área, ajuda na marcação e falo para ele que isso não vai tirar a chance de fazer os gols, pelo contrário. A performance dele vem melhorando conosco e precisamos manter isso nestes dois últimos jogos”, enfatizou.

O técnico Jair Ventura não deve fazer muitas mudanças no Goiás, mas tem a opção de escalar o zagueiro Yan Souto, que cumpriu suspensão. Neste caso, Lucas Halter ficaria como opção no banco de reservas, pois o esquema com dois zagueiros deve ser mantido. Na lateral-esquerda, Hugo está suspenso e Danilo Barcelos deve entrar.

Jair Ventura se mostrou satisfeito com o time por estar na briga pela vaga em torneios continentais. “Sempre que me perguntam sobre Sul-Americana, lembro que quando fui apresentado todos davam o Goiás como o primeiro time rebaixado. Hoje, graças ao trabalho de todos, estamos brigando por uma vaga na Sul-Americana”, exaltou. Além disso, o time continua jogando pelo atacante Pedro Raul, que briga pela artilharia da competição.

