Na liderança! Quinteto brilha, e Palmeiras goleia o São José no Brasileirão Feminino Duda, Carol, Bia Zaneratto, Byanca Brasil e Sochor deram números finais a partida e fizeram que o Verdão conquistasse mais três pontos

Na tarde deste domingo (29), o Palmeiras venceu o São José por 5 a 0, no Allianz Parque, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Com o feito, as Palestrinas recuperaram a liderança do torneio.





De volta ao estádio palmeirense, as meninas do Verdão dominaram a partida do início ao fim. Logo aos oito minutos, Duda soltou o pé direito em cobrança da falta da intermediária, a bola bateu no travessão e entrou para dar os primeiros números ao marcador.

A equipe do São José não conseguiu se colocar de volta no jogo e, até os 26 minutos, a goleira do Alviverde não fez nenhuma defesa, ao contrário de Zany. Aos 32’, a insistência do Palmeiras deu resultado.

Carol recebeu um bom passe, dominou na marca do pênalti e mandou um belo chute no ângulo para fazer o segundo do Verdão no jogo.

Três minutos depois, a barreira do São José acabou acertando a mão na bola após cobrança de falta de Andressinha. A camisa 10, Bia Zaneratto, cobrou com categoria e ampliou o placar. Vale lembrar que foi o quinto gol marcado pela artilheira da equipe.

Já aos 46’, Verônica recebeu dentro da área, dominou, e bateu de pé direito para a goleira palmeirense, Jully, fazer uma grande defesa cara a cara.

O segundo tempo começou ainda com um favoritismo para o time da casa. Em meio a diversas tentativas palmeirenses, que pararam na goleira adversária, o técnico Hoffmann Túlio tirou Carol e colocou a atacante Byanca Brasil logo aos 13 minutos.

Segundos depois de sua entrada, Byanca recebeu um belo passe de letra de Andressinha e bateu pro gol na entrada da área para carimbar 4 a 0 no marcador.

Nos minutos finais, a partida foi sendo cadenciada pelo Palmeiras que, além de criar novas boas chances, conseguiu impedir qualquer avanço das adversárias. Aos 44′ ainda deu tempo para mais um. Zaneratto fez bela jogada pela esquerda, cruzou rasteiro e Sochor arrematou para a rede para fazer o quinto.

Com o resultado, o Verdão retomou a liderança da competição com 25 pontos, já o clube do ABC Paulista segue na 13ª colocação, com apenas nove somados.

No dia 4 de junho, o Palmeiras recebe o rival Corinthians, às 14h, em duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Já o São José mede forças com o Flamengo, em casa, no mesmo dia, às 15h.

