Na liderança, Inter bate Udinese e se distancia do Napoli

ROMA, 30 MAR (ANSA) – A Internazionale chegou neste domingo (30) a cincos jogos de invencibilidade na Série A da Itália após derrotar a Udinese no San Siro, em Milão, por 2 a 1.

Na etapa inicial, os nerazzurri abriram uma confortável vantagem graças aos gols de Marko Arnautovic e Davide Frattesi, com Oumar Solet marcando o único tento dos bianconeri na Lombardia.

O time liderado por Simone Inzaghi alcançou a terceira vitória seguida na liga italiana.

Faltando menos de 10 rodadas para o fim do campeonato, a Inter de Milão chegou aos 67 pontos e se distanciou do vice-líder Napoli, que soma 61 e ainda entrará em campo pela 30ª jornada.

A Udinese, que ocupa o 10º degrau da classificação, estacionou nos 40 pontos, mas está bem consolidada no meio da tabela, com boa distância da zona do rebaixamento. (ANSA).