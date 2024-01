Na liderança do G7,Itália quer evitar extensão da guerra em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/01/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 3 JAN (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, declarou nesta quarta-feira (3) que o primeiro objetivo do país na presidência rotativa do G7 é evitar a extensão da guerra na Faixa de Gaza.

“O nosso primeiro objetivo, da Itália e do G7, é evitar que o conflito se espalhe”, afirmou ele em entrevista à Rai News 24 enquanto falava sobre os bombardeios entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Segundo o chanceler italiano, “todas as nossas iniciativas visam reduzir a tensão, num contexto muito deteriorado porque não há apenas a guerra que está a ser travada na Faixa de Gaza, há o confronto entre Israel e o Hezbollah na fronteira norte e depois há rebeldes iemenitas que estão a atacar navios mercantes no Mar Vermelho”.

“Tudo deve ser feito para garantir que a tensão diminua. Não é certamente fácil, mas esperamos que o bom senso prevaleça entre todos, mesmo em Teerã, que já não tem de apoiar os rebeldes do Iêmen, e em Jerusalém, onde é certo para o governo para defender a identidade territorial”, acrescentou.

As declarações de Tajani são dadas um dia após ele conversar por telefone com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, para discutir a agenda bilateral e a liderança italiana do G7, principalmente no que diz respeito às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

“A Itália está fazendo tudo o que pode e conversamos longamente sobre isso com o secretário de Estado dos EUA para fazer um balanço da situação. Temos a responsabilidade de coordenar o trabalho dos vários países para construir a paz e a serenidade”, enfatizou.

Para o vice-premiê, no Oriente Médio, “a única solução possível é ter um Estado de Israel livre e independente que reconheça um Estado Palestino livre e independente que, por sua vez, reconheça o direito de Israel existir”.

“Este é o objetivo final. Certamente há muitos que não querem que este objetivo seja alcançado, mas é o único que permitirá a estabilidade”, reforçou.

De acordo com Tajani, “será difícil de conseguir” isso, mas a Itália e o G7 não mas devem desistir nunca.

“Os sonhos por vezes parecem inatingíveis, mas este é um sonho de grande importância porque estamos diretamente envolvidos na zona mediterrânica”, continuou.

Ele lembrou que “há muitos italianos que vivem em Israel que têm dupla cidadania”, além das três vítimas ítalo-israelenses. “Para nós, Israel é de grande importância, essa área é importante não só pelo valor religioso que tem, porque é o coração do cristianismo, da nossa identidade e da nossa civilização ocidental.

“Devemos trabalhar para que a situação se normalize. Não será fácil, levará tempo, mas nunca devemos desistir. No final, a paz sempre prevalece sobre o mal, prevalece sobre a guerra “, concluiu.

Cisjordânia- Hoje, uma greve comercial geral está em andamento nas principais cidades da Cisjordânia, incluindo Ramallah, Nablus e Hebron, em protesto contra o assassinato, ocorrido ontem em Beirute, do número 2 do Hamas, Saleh al-Arouri, natural da aldeia de Arura.

Na última terça-feira (2), um líder da Al-Fatah, Jibril Rajoub, telefonou ao representante do Hamas, Ismail Haniyeh, para expressar condolências “pelo falecimento desta grande figura nacional”.

“Com o seu assassinato, a Palestina perdeu um dos seus leais filhos combatentes, que se sacrificaram pela causa nacional”, acrescentou.

Mais cedo, o exército anunciou a morte de outro soldado nos combates em curso no norte da Faixa de Gaza. Isto eleva para 175 o número de vítimas israelenses desde o início das operações terrestres lançadas na região no final de outubro.

Entretanto, a agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) informou que 142 foram mortos desde o início das hostilidades em Gaza. (ANSA).





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias