Na lanterna, Juventude enfrenta América-MG em luta direta contra o rebaixamento

Estadão Conteúdo 06/08/2022 - 6:45 Compartilhe

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Juventude tentará se reabilitar em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O adversário é o América-MG, em jogo marcado para este sábado, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi, pela 21.ª rodada. Dono da segunda pior campanha como mandante, o time gaúcho tenta se recuperar para não se afundar ainda mais. No momento, tem apenas 16 pontos, contra 21 do Avaí, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A situação do América-MG também não é das melhores. Apesar de estar vivo na Copa do Brasil, o clube mineiro tem apenas 24 pontos, em 16.º lugar, e segue correndo sérios riscos de rebaixamento. Na última rodada, ganhou um fôlego ao bater o Avaí por 3 a 1. Já o Juventude visitou o Red Bull Bragantino e acabou sendo derrotado por 1 a 0.

Umberto Louzer prometeu fazer mudanças no time do Juventude. As atividades durante a semana tiveram a presença dos jogadores recém-contratados pelo clube, caso dos zagueiros Nogueira e Renato Chaves, além do goleiro Pegorari, vindo do Ituano. Por outro lado, o treinador também perdeu dois jogadores. O lateral Paulo Henrique sofreu um edema ósseo na canela. Já o volante Anderson Leite foi diagnosticado com desgaste muscular. Existe a expectativa de Felipe Pires, ex-Palmeiras, também aparecer entre os titulares.

“A posição na tabela não condiz com o elenco que o Juventude tem. Vamos nos dedicar ao máximo e agir dentro de campo para tirar o Ju dessa situação. O Juventude é um clube muito grande. Não pensei duas vezes quando chegou o convite. A gente sabe da força da torcida. Precisamos do apoio dos torcedores para que juntos possamos tirar o Juventude dessa situação”, falou Pegorari.

Do outro lado, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o atacante Everaldo, suspenso. Sem poder contar com Aloísio, lesionado, o treinador deve colocar em campo um trio de ataque formado por Pedrinho, Henrique Almeida e Wellington Paulista.

O treinador também ganhou o retorno de Marlon, que estava suspenso. Já Raúl Cáceres voltará a ser relacionado após se recuperar de lesão. No entanto, o meia Alê continua vetado com uma lesão na coxa. “Você tem que, neste momento, saber qual a mensagem emocional passar para o grupo. Se eu batesse, poderia ter um grande revés. Abracei eles e deram a resposta. Temos que seguir nesse ritmo