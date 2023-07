Na lanterna do Brasileirão, América-MG quer surpreender o Colo Colo na Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 8:00 Compartilhe

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o América-MG tenta mudar a chave e pensar apenas na Copa Sul-Americana. O adversário é o Colo Colo, em jogo marcado para esta terça-feira, às 19h, no estádio Monumental, em Santiago, no Chile. O jogo é válido pelos playoffs classificatórios para as oitavas de final.

Para chegar nesta fase, o América-MG ficou na vice-liderança do Grupo F, com dez pontos, cinco a menos do que o líder, o Defensa y Justicia-ARG. O Millonarios-COL somou dez, contra zero do Peñarol-URU. Já o Colo Colo chega na Sul-Americana após ficar em terceiro lugar no Grupo F da Libertadores, que teve Boca Juniors-ARG na liderança, e Deportivo Pereira-COL em segundo. O Monagas-VEZ ficou em último.

Ameaçado pelo rebaixamento no Brasileirão, o América deve ter um time alternativo na Sul-Americana. O técnico Vagner Mancini indicou que poupará seus jogadores, a fim de priorizar o torneio nacional, como explicou: “Na verdade a gente não esperava ficar nesta situação no Brasileiro, porque nosso time tem mostrado um bom futebol em toda temporada, mas não conseguimos pontuar e caímos para a última posição.”

A principal dúvida é em cima do atacante Aloísio. Ele se lesionou na partida com o Corinthians, pela Copa do Brasil, e deve ser preservado. Com isso, Mastriani seguirá entre no comando ataque.

“Disputar a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e na situação em que estamos no Brasileiro, não dá para jogar com o mesmo time em todos. Acabamos escolhendo a Sul-Americana como um time alternativo, mas não é um time fraco, obviamente. É um time de jogadores que estão acostumados, de atletas que estão jogando mais a Sul-Americana. Até por isso a opção do Mastriani. Dessa forma, a gente vai tentando derrubar cada barreira. Não vai ser uma partida fácil, em virtude do âmbito e da atmosfera. Mas acredito muito nesta equipe neste jogo”, afirmou o treinador.

Do outro lado, o técnico Quinteros deve ir a campo com o que tem de melhor. Eliminado precocemente na Libertadores, o Colo Colo quer ser protagonista na Sul-Americana até para ofuscar as atuações ruins da equipe.

“O nosso rival acabou de vencer o Corinthians, o Peñarol em Montevidéu. É um time que consegue bons resultados, mais pela forma como joga. Temos que tentar vencer o máximo de duelos ofensivos e defensivos possíveis”, disse o treinador.

