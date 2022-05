Na lanterna da Série B, CRB contrata Daniel Paulista para lugar de Marcelo Cabo

Ex-técnico do Guarani, Daniel Paulista é o novo comandante do CRB no Campeonato Brasileiro da Série B. O anúncio oficial ocorreu no final da noite deste sábado pela diretoria, que após o almoço já havia demitido Marcelo Cabo pela derrota para o Criciúma, por 3 a 0.





Com 40 anos, Daniel Paulista deixou o Guarani há 10 dias, embora tivesse a promessa da diretoria de fazer um trabalho contínuo. Mas os maus resultados neste início de Série B atropelaram os planos. Ele também já dirigiu outros clubes como Confiança e Sport.

Agora Daniel assume o CRB com a missão inicial de recuperar o time na tabela de classificação. Após a derrota para o Criciúma, por 3 a 0, pela manhã, em Santa Catarina, o time alagoano soma apenas quatro pontos e ocupa a lanterna da competição.

Na oitava rodada, o CRB enfrenta o Londrina na quarta-feira, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL).