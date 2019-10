Na lanterna da Série A, Sampdoria contrata técnico Ranieri

GÊNOVA, 11 OUT (ANSA) – A Sampdoria fechou nesta sexta-feira (11) a contratação do técnico Claudio Ranieri. O experiente treinador de 67 anos será o substituto de Eusebio Di Francesco.

Apesar da Sampdoria ainda não ter oficializado a chegada de Ranieri, fontes de dentro do clube confirmaram para a ANSA o acordo entre as partes. O treinador assinou um contráto válido por dois anos e deverá receber um salário de cerca de dois milhões de euros por temporada.

Antes de começar os contatos com Ranieri, a Sampdoria estava negociando com o ex-jogador Gennaro Gattuso, mas o ex-comandante do Milan recusou a oferta do clube.

Ranieri irá substituir Di Francesco pela segunda temporada consecutiva, já que na edição passada da Série A, o ex-treinador do Leicester assumiu a Roma no lugar do compatriota.

Desde a histórica conquista da Premier League com o Leicester, em 2016, Ranieri acumula passagens por Nantes e Fulham, sem conseguir o mesmo sucesso. Na Roma, o treinador deixou o clube da capital italiana após 12 jogos e uma sexta colocação na Série A.

Com apenas uma vitória em sete rodadas, a Sampdoria ocupa a última colocação do Campeonato Italiano, somando três pontos. O clube vem de três derrotas consecutivas e enfrentará na próxima rodada a Roma, no dia 20.(ANSA)