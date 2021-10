Na Itália, carro fica famoso após permanecer estacionado no mesmo lugar desde 1974

Um carro que passou décadas estacionado no mesmo lugar em Conegliano, na Itália, foi removido da via no último dia 20. O veículo, um Lancia Fulvia, ficou famoso nas redes sociais depois que os italianos o elegeram um dos “monumentos” da cidade de Conegliano.

O veículo estava estacionado desde 1974 em frente a casa do ex-jornaleiro e ex-mecânico Angelo Fregolent, de 94 anos. O dono do carro contou em entrevista ao jornal “Corriere del Veneto” que usava o espaço interior do carro para guardar temporariamente alguns jornais, antes de levá-los para dentro da banca.

Mesmo sem circular, o imposto de circulação do carro era pago anualmente. Por conta da fama nas redes sociais, o veículo foi levado para uma exposição na cidade de Pádua. Depois, ele deve ser restaurado em Vicenza e, na sequência, ficará exposto perto da casa de Angelo Fregolent.

