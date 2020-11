Na Inglaterra, mãe e filho morrem na mesma manhã vítimas da Covid-19

No último sábado (07), Dorothy Wakefield, de 79 anos, e Mark Wakefield, de 53 anos, morreram vítimas da Covid-19. A mãe, Dorothy, morreu às 4h da manhã, acometida por uma pneumonia potencializada pelo vírus. Já o filho, Mark, morreu sete horas depois, não resistindo aos sintomas da doença.

Em entrevista ao jornal The Sun, Emily Murrell, sobrinha de Mark e neta de Dorothy, contou que após serem contaminados e darem entrada no hospital, os familiares nunca mais voltaram para casa. Ela revelou que Dorothy esteve perto de receber alta, mas a pneumonia potencializou os sintomas do coronavírus.

Emily ainda revelou que acredita que o tio e a avó estejam juntos. “Não podemos acreditar que os dois se foram no espaço de algumas horas. Nosso único conforto é que os dois se foram juntos, então nunca ficarão separados”, disse ela.

