Na Índia, bolsas de Mumbai fecham em níveis recordes, em sessão de apetite por risco na Ásia

As bolsas de Mumbai fecharam em níveis recordes nesta sexta-feira, 30, em linha com os ganhos generalizados na Ásia após dados esfriarem os temores por uma recessão nos Estados Unidos. Investidores aguardam a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) da Índia ainda nesta sexta.

O índice Nifty 50 encerrou o pregão em alta de 0,40%, a 25.151,95 pontos, enquanto o menos abrangente Sensex subiu 0,28%, a 82.365,77 pontos, ambos com as maiores pontuações da história.

Os papéis do setor financeiro lideraram o rali, com destaque para Bajaj Finance (+1,93%)m Bajaj Finserv (+1,56%) e RBL Bank (+0,35%).

O cenário benigno reflete o maior otimismo nos mercados globais quanto às perspectivas da economia dos EUA. Na quinta, 29, a segunda leitura do PIB americano apontou crescimento de 3,0% no segundo trimestre, mais do que havia sido estimado na preliminar. *Com informações da Dow Jones Newswires.