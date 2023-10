Na França, Casino, acionista do GPA, conclui venda de 61 lojas para Les Mousquetaires

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 12:49 Compartilhe

O Grupo Casino, acionista do GPA no Brasil, concluiu a venda de um lote de 61 pontos de venda para o Groupement Les Mousquetaires, em linha com os termos de um memorando de entendimento assinado em 26 de maio de 2023. As unidades vendidas incluem hipermercados, supermercados, a Franprix e lojas de conveniência, que representaram vendas de 563 milhões de euros em 2022.

O Casino também ampliou sua parceria de compras com Les Mousquetaires para incluir produtos alimentares com marca própria, de acordo com comunicado do Grupo Casino.

Além disso, nos termos dos acordos assinados em maio de 2023, o Grupo Casino concedeu opção de compra para o Groupement Les Mousquetaires, que pode ser exercida no prazo máximo de três anos, para um segundo grupo de estabelecimentos representando 510 milhões de euros em vendas.

O Groupement Les Mousquetaires adquiriu uma participação minoritária de 49% nestes estabelecimentos e fez um pagamento inicial de 140 milhões de euros ao Casino, em 30 de setembro de 2023, que será deduzido do preço final calculado com base no valor de mercado dos ativos.

As ações do Casino cediam 8,54% na Euronext perto das 12h24 (de Brasília).Em julho, o Casino fechou um acordo de reestruturação de dívida com credores liderados pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky para evitar a falência.

