Na Eurocopa, Mbappé ‘convoca’ jovens a votarem contra a extrema-direita na França

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/06/2024 - 14:28 Para compartilhar:

Na véspera da estreia da França na Eurocopa diante da Áustria, nesta segunda, às 16h (horário de Brasília), o craque da equipe, Kylian Mbappé, aproveitou a coletiva de imprensa deste domingo para dar um recado à população do seu país, especialmente aos jovens.

Descendente de camaroneses e argelinos, o atacante não escondeu sua preocupação com o avanço da extrema-direita em seu país e espera que os franceses compareçam em peso nas eleições dos dias 30 de junho e 7 de julho.

“Vemos que os extremos estão às portas do poder. Temos a possibilidade de mudar tudo”, afirmou o capitão. “Estamos em um momento crucial na história do país. Somos cidadãos, acima de tudo, e não podemos ficar desligados do mundo.”

A França passa por uma tensão política desde que o presidente Emmanuel Macron dissolveu o Parlamento e antecipou as eleições legislativas depois da vitória da extrema direita no pleito europeu.

A Federação Francesa de Futebol havia pedido “neutralidade” dos jogadores da seleção, mas não foi atendida. “Espero que minha voz seja transmitida o máximo possível. Precisamos nos identificar com valores de tolerância, respeito e diversidade. Cada voz conta”, comentou o novo reforço do Real Madrid, fazendo coro ao colega de seleção Marcus Thuram, que, no sábado, já havia se posicionado contra o partido extremista de Marine Le Pen.

“A situação é triste e muito grave. Temos de dizer a todos para irem votar e que lutem diariamente para evitar uma vitória do RN”, disse o atacante da Inter de Milão, referindo-se ao partido Reagrupamento Nacional. Uma das principais bandeiras da sigla radical é impedir a entrada de imigrantes e muçulmanos na França.

“Espero que façamos a escolha certa e tenhamos orgulho de vestir esta camisa no dia 7 de julho. Compartilhamos os mesmos valores de Marcus Thuram. Estamos em um país onde há liberdade de expressão. Ele deu sua opinião e estou do lado dele”, explicou Mbappé.