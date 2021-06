Na estreia na grama, Demoliner leva a melhor sobre Bruno Soares em Stuttgart

No duelo de tenistas brasileiros válido pela primeira rodada da chave de duplas do ATP 250 de Stuttgart, disputado em quadras de grama na Alemanha, o gaúcho Marcelo Demoliner levou a melhor para cima do mineiro Bruno Soares, que era o cabeça de chave número 1 da competição ao lado do britânico Jamie Murray.

Bruno Soares e Jamie Murray não conseguiram fazer valer o favoritismo e perderam para Marcelo Demoliner e o mexicano Santiago Gonzalez por 2 sets a 1 – com parciais de 6/2, 3/6 e 10 a 7, depois de 1 hora e 11 minutos de confronto.

Os próximos adversário de Marcelo Demoliner e Santiago Gonzalez serão os poloneses Hubert Hurkacz e Lukasz Kubot, que estrearam vencendo o austríaco Olivier Marach e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi por 2 sets 0, com o placar final de 6/3 e 6/4.

Em quadra, Demoliner e Gonzalez não demoraram para conseguir a primeira quebra do jogo e já no terceiro game estavam em vantagem. Eles ampliaram a diferença no sétimo e então confirmaram o serviço na sequência para fazer 1 a 0. A reação de Soares e Murray veio na segunda parcial, em que eles conquistaram duas quebras e perderam o saque apenas uma vez para empatar o jogo e forçar o match-tiebreak, que teve o gaúcho e o mexicano abrindo 7 a 3 para depois fechar apenas no quarto match-point que tiveram.

FEMININO – Após fazer uma estreia impecável, na qual não perdeu um game sequer, a brasileira Beatriz Haddad Maia venceu mais uma no W25 de Montemor-o-Novo, em Portugal. Nesta quinta-feira, pelas oitavas de final, ela arrasou mais uma adversária, deixando pelo caminho a espanhola Maria Gutierrez por 2 sets a 0, com as parciais de 6/1 e 6/2.

Cabeça de chave número 2, em preparação para o qualifying de Wimbledon, a tenista paulista já sabe quem será a sua próxima adversária, já pelas quartas de final. Ela terá pela frente a grega Valentini Gramatikopoulou, oitava pré-classificada, que contou com a desistência da alemã Katharina Hobgarski quando vencia por 7/5 e 2/0.

