Na estreia do técnico Geninho, Vitória fica no 0 a 0 com Atlético-GO em Salvador

Não foi a estreia que Geninho esperava no comando do Vitória. Em uma partida de baixo nível técnico, o rubro-negro baiano ficou no empate sem gols com o Atlético-GO e deixou o gramado da Arena Fonte Nova debaixo de vaias. O jogo foi válido pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro.

Sem vencer há três jogos, o Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com os mesmos 25 pontos do Vila Nova, mas na frente no número de triunfos conquistados (6 contra 5). Invicto há nove partidas, o vice-líder Atlético-GO tem 42 e viu o Bragantino abrir seis de vantagem na liderança.

Depois do Atlético-GO começar a partida com mais posse de bola, o Vitória acordou e passou criar os principais lances de perigo. Felipe Gedoz recebeu de Wesley e bateu rasteiro pela linha de fundo. Na sequência, o camisa 10 fez Maurício Kozlinski trabalhar em duas cobranças de falta.

Empurrado pela torcida e precisando da vitória para não entrar na zona de rebaixamento, o Vitória seguia pressionando. Já no fim do primeiro tempo, Felipe Gedoz bateu colocado e Kozlinski se esticou todo para espalmar pela linha de fundo.

O segundo tempo começou morno, com o Vitória encontrando dificuldades para criar lances de perigo. Já o Atlético-GO parecia satisfeito com o empate. No contra-ataque, Mike soltou a bomba e Martín Rodríguez fez a defesa em dois tempos.

Com o passar do tempo, os jogadores do Vitória iam mostrando nervosismo. Aos 36, Chiquinho cobrou falta e a bola passou raspando a trave. No contra-ataque, o Atlético-GO só não marcou porque Martín Rodríguez defendeu chute de Rodrigo Rodrigues.

Aos 47, Chiquinho cobrou falta e Ramon desviou de cabeça. Com as pontas dos dedos, Maurício Kozlinski mandou para escanteio.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, contra o Bragantino, às 16 horas, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Na sexta-feira, o Atlético-GO recebe o lanterna Figueirense, às 21h30, no Antônio Accioly, em Goiânia. Os jogos são válidos pela 25.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 ATLÉTICO-GO

VITÓRIA – Martín Rodriguez; Matheus Rocha, Dedé, Ramon e Capa; Baraka, Lucas Cândido e Felipe Gedoz (Chiquinho); Caicedo, Wesley (Eron) e Anselmo Ramon (Felipe Garcia). Técnico: Geninho.

ATLÉTICO-GO – Maurício Kozlinski; Jonathan, Lucas Rocha (Oliveira), Gilvan e Nicolas; André Castro, Nathan e Jorginho; Reginaldo (Jairinho), Mike e Pedro Raul (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Wagner Lopes.

ÁRBITRO – Roger Goulart (RS).

CARTÕES AMARELOS – Felipe Gedoz e Baraka (Vitória); Rodrigo Rodrigues e Jonathan (Atlético-GO).

RENDA – R$ 121.043,00.

PÚBLICO – 7.166 pagantes (7.422 ao total).

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).