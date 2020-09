Na estreia do Campeonato Inglês, Chelsea vence o Brighton fora de casa Blues fazem partida segura e somam os primeiros três pontos na Premier League. Novos reforços, Timo Werner e Kai Havertz fazem estreias e têm atuações distintas

O Chelsea começou o Campeonato Inglês com o pé direito. Nesta segunda-feira, os Blues enfrentaram o Brighton, fora de casa, e venceram por 3 a 1 no encerramento da primeira rodada. Jorginho, de pênalti, Reece James e Zouma marcaram para os londrinos, enquanto Trossard descontou.

INÍCIO TÍMIDO

Com o time reforçado e prometendo lutar pelo título, o início do Chelsea não foi como o esperado. Apesar de não pressionar muito, o time de Lampard abriu o placar com o volante ítalo-brasileiro Jorginho, que cobrou pênalti, sofrido por Werner, com extrema categoria.

SUSTO E REAÇÃO

No segundo tempo, o Chelsea levou um susto logo no início. Com nove minutos, Trossard recebeu passe do ala Lamptey, arriscou de fora da área e Kepa Arrizabalaga não chegou na bola. Dois minutos depois, porém, Reece James acertou um chute de rara felicidade na gaveta e colocou o Chelsea na frente novamente. Dez minutos mais tarde, Zouma aproveitou escanteio pela direita, bateu de primeira, viu a bola desviar em Webster e fechou a conta.

ESTREIAS

​O Chelsea contou com as estreia dos badalados reforços Timo Werner e Kai Havertz. Os alemães, no entanto, tiveram atuações distintas. Enquanto o primeiro foi bem participativo, chegando a sofrer o pênalti que abriu o placar, a atuação do segundo foi mais apagada. Thiago Silva, Ben Chilwell e Hakim Ziyech, outros novos reforços, ainda não fizeram a estreia.

