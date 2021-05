Na estreia de Sylvinho, Gustavo Mosquito minimiza derrota: ‘Começo de trabalho’

Na estreia do técnico Sylvinho, o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, e normalizou a derrota no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Segundo o atacante Gustavo Mosquito, um dos que falaram na saída de campo, a fase é de adaptação por causa do começo no torneio e do recém-chegado treinador da equipe.

Além disso, o Corinthians, segundo sua leitura de jogo, teve chances para mudar o rumo da partida na etapa final, mas o goleiro Fernando Miguel foi o grande nome do jogo ao evitar diversos lances de perigo e defender uma cobrança de pênalti aos 17 minutos do segundo tempo.

“Acredito que seja normal isso, afinal a gente está se adaptando ao novo trabalho (do técnico Sylvinho). No segundo tempo, fizemos um belo jogo. Erramos o pênalti, perdemos outros gols, não podemos errar, mas é ajustar. Começo de trabalho”, minimizou Gustavo Mosquito.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar novamente o Atlético Goianiense, mas dessa vez pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, mais uma vez na Neo Química Arena.

Veja também