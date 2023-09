Na estreia de Spalletti, Itália empata com Macedônia do Norte (1-1) nas Eliminatórias da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/09/2023 - 18:11 Compartilhe

A Itália, atual campeã europeia, se complicou nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 com um empate neste sábado (9) em 1 a 1 com a Macedônia do Norte, país que impediu a seleção italiana de se classificar para a Copa do Mundo do Catar e que agora impõe um resultado amargo para a estreia do técnico Luciano Spalletti.

Jogando fora de casa, em Escópia, o time italiano abriu o placar no início do segundo tempo com o artilheiro Ciro Immobile (47′), mas sofreu o gol de empate na reta final, em cobrança de falta de Enis Bardhi (81′).

Depois de três jogos disputados, a Itália soma apenas quatro pontos, três atrás da Ucrânia, que neste sábado empatou em 1 a 1 com a Inglaterra, líder do grupo (13 pontos). A Macedônia do Norte também tem 4 pontos.

A ‘Azzurra’, por outro lado, tem um jogo a menos que os ucranianos e dois a menos que os ingleses, seus algozes no jogo de estreia na competição, em março.

Na ocasião, o técnico da Itália era Roberto Mancini, que em meados de agosto pediu demissão do cargo, pouco antes de assumir a Arábia Saudita.

Spalletti, que na temporada passada foi campeão da Serie A pelo Napoli, foi então anunciado para assumir a seleção. E mais uma vez a Macedônia do Norte foi a pedra no sapato italiano.

Em março de 2022, o modesto time macedônio derrotou a Itália por 1 a 0 na repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, deixando os tetracampeões de fora do segundo Mundial consecutivo.

Com o empate deste sábado, os italianos têm agora a obrigação de vencer a Ucrânia na próxima terça-feira, em San Siro. Por sua vez, a Macedônia do Norte tem um jogo mais acessível contra Malta.

dr/pm/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias