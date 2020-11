Na estreia de Rogério Micale, Paraná fica no empate com o Confiança Recém-chegado, técnico do clube da capital paranaense soma seu primeiro ponto no comando do time; resultado pouco ajuda as equipes que ainda seguem fora do G4

Medindo forças pelo Brasileirão Série B, Paraná e Confiança entraram em campo na noite desta sexta-feira (6), pela 20ª rodada, no estádio Durival Britto.

Com o resultado de 1 a 1, o Tricolor chegou aos 29 pontos, subindo agora para a 6ª posição, enquanto o Dragão permaneceu na 11ª colocação com seus 25 pontos somados. No entanto, ambas as equipes terão que aguardar o complemento da rodada para saber se irão permanecer ou descer na classificação.

O jogo

Com um início mais equilibrando, as duas equipes partiram pra cima em busca do gol logo antes dos 10 minutos completados. No entanto, a melhor chegada foi por parte dos Paraná, após o goleiro Rafael Santos ter afastado mal a bola, que, por sua vez, acabou ficando viva na área fazendo com que a defesa do Confiança afastasse.

Até meados dos 20 minutos, apesar de algumas investidas do Confiança, o Tricolor é quem tinha as melhores ações no jogo. Porém, sem êxito nas conclusões, o placar mantinha-se sem alterações.

Com o tempo passando, o confronto passou a ficar um pouco mais equilibrado. As melhores chances, porém, foram de Thiago Alves, que acabou acertando a trave do goleiro do Dragão, além de Guilherme Santos, que tentou responder na mesma moeda arriscando um forte chute que passou perto do gol defendido por Alisson.

Até os acréscimos, o time de Sergipe passou a ficar com mais posse de bola, mas sem conseguir criar muito. Com isso, foi a deixa para arbitragem decretar o encerramento da primeira etapa no Durival Britto.

Na volta das equipes para o segundo tempo, apenas o treinador do Paraná optou por mudanças, mudando sua dupla de atacantes colocando Andrey e Léo Castro em campo. E surtiu efeito. Após algumas chances desperdiçadas, o camisa 20, que havia entrada no intervalo, Léo Castro, recebeu bom passe de Karl para inaugurar o marcador. 1 a 0.

Com a equipe visitante em desvantagem, o técnico Daniel Paulista não pensou duas vezes e recuou aos seus suplentes. Em duas modificações, sendo a primeira com Léo Griggio entrando no jogo no lugar de Luan, e na segunda Tiago Luís entrando no lugar de Rafael Vila, o foco foi melhorar o sistema defensivo e ofensivo.

E as trocas deram um novo ânimo ao time do Confiança. Aos 27, em jogada iniciada por Guilherme Castro, o meia cruzou na área fazendo com que Nirley disputasse a bola, porém, na sobra, Reis girou e mandou pro fundo das redes. 1 a 1.

Até os minutos finais, o duelo ganhou emoção. Tentando aproveitar o embalo do tento de igualdade, o Dragão bem que tentou encontrar o tento da virada, mas acabou não tendo sucesso nas chances ficando no empate com o Tricolor.

