Na estreia de Mozart, Cruzeiro recebe o Goiás para deixar a lanterna da Série B

Após uma semana turbulenta de eliminação na Copa do Brasil e demissão do técnico Felipe Conceição, o Cruzeiro volta a campo neste sábado para enfrentar o Goiás, às 21 horas, no Mineirão, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Felipe Conceição foi demitido na quarta, logo após a eliminação da Copa do Brasil nos pênaltis para o Juazeirense-BA, no interior da Bahia. Mas a diretoria mineira foi rápida e no dia seguinte já havia acertado com Mozart Santos, ex-Chapecoense, para dirigir o time na sequência da temporada. Mozart já foi regularizado e estará no banco de reservas.

O novo treinador terá, a princípio, a missão de tirar o time da lanterna. O Cruzeiro perdeu os dois primeiros jogos: para o Confiança, por 3 a 1, em Sergipe, e depois para o CRB, por 4 a 3, no Mineirão. O time mineiro é o único que ainda não pontuou na classificação.

O Goiás vive situação oposta na tabela. Os goianos ainda não perderam, tendo acumulado uma vitória e um empate em dois jogos. Os goianos somam quatro pontos e querem um bom resultado fora de casa para seguir nas primeiras posições.

Sobre o time, Mozart comandou o primeiro treino na sexta-feira e já deu indícios de mudanças, pelo menos entre os relacionados para a partida. Além do lateral-direito Klebinho, liberado após testar positivo para a covid-19, os volantes Ariel Cabral e Lucas Ventura, e o atacante Thiago foram reintegrados ao elenco e podem ter nova oportunidade. Eles haviam sido afastados por Felipe Conceição por opção técnica.

A intenção é de não fazer nenhuma mudança drástica na escalação que vinha sendo utilizada, até porque não teve tempo para impor seu estilo de jogo e escolher os jogadores em melhores condições de iniciar uma partida.

No Goiás, o técnico Pintado poderá repetir pela primeira vez a escalação. As novidades ficarão no banco de reservas, já que o zagueiro Matheus Salustiano, volante Rezende, meia Luan Dias e atacante Dadá Belmonte foram regularizados e ficarão à disposição.

“Estamos cientes de que será mais um jogo difícil. O Cruzeiro tem uma equipe qualificada, mas vamos entrar em campo para colocar em prática o nosso estilo e buscar mais uma vitória”, disse o atacante Alef Manga, esperança de gol do time goiano.

