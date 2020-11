Na estreia de Micale, Paraná empata com o Confiança e perde chance de colar no G4

Tentando se aproximar do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná tropeçou e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Confiança, nesta sexta-feira, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 20.ª rodada. O time paranaense contou com a estreia do técnico Rogério Micale.

O resultado foi ruim para as duas equipes, que não conseguem deixar o meio da tabela e entrar de fato na briga por uma vaga entre os quatro primeiros. O Paraná, com 29 pontos, está na sexta posição, dois abaixo do quarto colocado Juventude, que ainda joga na rodada. Já o Confiança, com 26 pontos, é somente o 11.º colocado.

O Paraná começou a partida mais presente no campo de ataque e criando lances de perigo. O time da casa quase abriu o placar e chegou a acertar o travessão em cabeceio de Thiago Alves que encobriu o goleiro Rafael Santos.

Aos poucos, o Confiança equilibrou a partida e passou a ditar o ritmo do jogo, dando trabalho à defesa adversária. Guilherme Castilho teve duas boas chances de finalizar da entrada da área, mas mandou a bola para fora.

O placar só foi movimentado aos 11 minutos da etapa final, em rápido contra-ataque do Paraná. Após roubada de bola no campo de defesa, Karl foi lançado de frente para o goleiro Rafael Santos. O volante do Paraná tocou para Léo Castro, que finalizou e a bola ainda passou entre as pernas do zagueiro Luan, que tentou cortar em cima da linha, mas não conseguiu evitar o gol.

Não demorou e o Confiança respondeu. Aos 27 minutos, Guilherme Castilho jogou para a área, a defesa do Paraná não conseguiu cortar e, após bate-rebate, Reis mandou a sobra para o fundo do gol, garantindo o empate.

O Confiança volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Botafogo-SP, no Batistão, pela 21.ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Paraná visita o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 X 1 CONFIANÇA

PARANÁ – Alisson; Paulo Henrique, Philipe Maia, Salazar e Jean; Luan, Karl (Kaio), Renan Bressan e Thiago Alves (Guilherme Biteco); Marcelo (Andrey) e Bruno Gomes (Léo Castro). Técnico: Rogério Micale.

CONFIANÇA – Rafael Santos; Thiago Ennes, Nirley, Luan (Léo Griggio) e Djalma Silva; Madison, Rafael Vila (Tiago Luis), Guilherme Castilho e Ítalo (Ari Moura); Reis (Bruno Paraíba) e Renan Gorne (Iago). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Léo Castro, aos 11, e Reis, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jonathan Antero Silva (RO).

CARTÕES AMARELOS – Philipe Maia (Paraná); Rafael Vila (Confiança).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).

