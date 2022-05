Na estreia de Felipão, Athletico-PR volta a golear Tocantinópolis e avança às oitavas da Copa do Brasil Furacão não tomou conhecimento do Verdão do Norte, aplicou nova goleada e agora aguarda o sorteio para saber seu adversário na próxima fase





Na noite desta terça-feira (10), na Arena da baixada, em Curitiba, em confronto válido pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, o Athletico-PR voltou a atropelar o Tocantinópolis pelo placar de 4 a 0, gols de Hugo Moura, Khellven e dois de Pablo. Com a soma dos dois resultados, o Furacão avança de fase aplicando 9 a 2 no agregado e agora aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário nas Oitavas de Final.

PRIMEIRO TEMPO

ATHLETICO-PR COMEÇA COM TUDO NA ARENA DA BAIXADA

Mesmo com uma grande vantagem construída no primeiro duelo, o Athletico-PR começou com tudo e poderia ter aberto o placar logo no começo da partida, mas Pablo desperdiçou uma chance inacreditável.

O Furacão continuou enfileirando oportunidades de gol. Só que para sorte do Tocantinópolis, o goleiro Jefferson estava lá bem colocado e conseguiu salvar a equipe do Verdão do Norte de sofrer o gol no primeiro terço da etapa inicial.

FURACÃO ABRE O PLACAR

O Tocantinópolis fazia o que podia para evitar que o Athletico-PR inaugurasse o placar, mas a enorme pressão do Furacão surtiu efeito e o gol saiu. Aos 26, o goleiro Jefferson deu rebote em finalização de Cuello, Hugo Moura aproveitou e colocou a bola para dentro: 1 a 0.

FURACÃO CONTINUA PRESSIONANDO E MARCA O SEGUNDO

O Athletico-PR continuou mandando na partida, criando várias oportunidades para ampliar e aos 39 minutos fez o segundo. Pedro Rocha foi para jogada individual, passou por um adversário, mas acabou perdendo a bola. Só que a bola sobrou, Khellven aproveitou e bateu forte para fazer: 2 a 0.

PABLO FAZ O TERCEIRO

Sem sofrer pressão do Verdão do Norte, o Athletico-PR controlava o jogo com muita naturalidade e antes do fim do primeiro tempo conseguiu fazer o terceiro. A defesa do Tocantinópolis vacilou na saída de bola, Pablo aproveitou e aumentou a vantagem para o Furacão: 3 a 0, aos 44 minutos.

SEGUNDO TEMPO

PABLO FAZ MAIS UM

Assim como no primeiro tempo, o Athletico-PR voltou para etapa complementar controlando a partida e sem dar chance para o Tocantinópolis reagir. Para piorar ainda mais a situação do Verdão do Norte, a equipe paranaense foi lá e marcou mais um. Aos 9, após cruzamento perfeito de Khellven, Pablo cabeceou bem para fazer: 4 a 0.

ATHLETICO-PR DIMINUI RITMO E ADMINISTRA RESULTADO

Depois do 4º gol, o Furacão diminuiu a intensidade do jogo e passou a administrar o resultado. O Tocantinópolis até lutou bastante em busca do gol de honra, mas a defesa do Furacão conseguiu se manter firme e garantir a vitória por 4 a 0.

