Na estreia de Diego Aguirre, Internacional bate Chapecoense

Mesmo jogando na Arena Condá, o Internacional derrotou a Chapecoense por 2 a 1 pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (24). Os gols do time do Rio Grande do Norte foram marcados por Caio Vidal e Yuri Alberto, enquanto Derlan descontou para os catarinenses.

Com este resultado, o Colorado pulou para a 12ª posição com oito pontos, já a Chapecoense segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição com três pontos e nenhuma vitória.

Na estreia do técnico uruguaio Diego Aguirre, que voltou ao clube após seis anos, o time gaúcho pulou na frente logo ao cinco minutos, com uma jogada que envolveu Patrick, Yuri, Maurício e o jovem atacante Caio Vidal, que mandou para o fundo das redes.

Aos 20, a Chapecoense chegou com perigo com o zagueiro Felipe Santana concluindo de cabeça. Aos 22, Maurício, por muito pouco, não ampliou para o time de Porto Alegre. Aos 34, o Internacional voltou a balançar as redes. Edenílson e Patrick fizeram uma boa troca de passes e acionaram Yuri Alberto, que deslocou o goleiro catarinense.

Na abertura da etapa final, a Chapecoense teve uma boa oportunidade. Aos três minutos, Anselmo Ramon mandou para o gol de cabeça e o arqueiro Daniel salvou. Porém, logo depois, o Internacional teve dois excelentes momentos no mesmo lance. Yuri Alberto forçou o goleiro João Paulo a fazer um milagre e, na volta, Ignácio cortou.

Aos nove, o time da casa conseguiu descontar, quando o lateral Derlan finalizou muito bem de cabeça uma cobrança de falta de Ravanelli. Aos 13, o lateral-esquerdo Léo Borges, do Internacional, chutou forte, mas acertou a trave.

Já aos 21 foi a vez de o meia colorado Maurício mandar a bola no travessão. Depois, o jogo seguiu franco, com as duas equipes tendo chances, mas o placar permaneceu inalterado até o fim.

Na próxima rodada, o Internacional pega o América-MG no próximo domingo (27). No mesmo dia, a Chapecoense visita o Athletico-PR.

