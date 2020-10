Na estreia de Cavani no Inglês, Manchester United e Chelsea empatam

Manchester United e Chelsea ficaram no 0 a 0 neste sábado, no clássico da 6ª rodada o Campeonato Inglês, que contou com a estreia do uruguaio Edinson Cavani com os “Diabos Vermelhos”.

Com este resultado, a equipe Manchester fica na metade de baixo da classificação com 7 pontos, a seis do líder Everton. Já a equipe londrina chega a quarta partida sem derrota (três empates) no Inglês e tem 9 pontos.

Num jogo disputado debaixo de muita chuva, Cavani estreou no Manchester entrando no segundo tempo para jogar os 30 minutos finais, mas não conseguiu evitar que sua equipe chegasse a terceira partida seguida sem vitória jogando em casa pela Premier League, algo que não acontecia há 48 anos, depois das derrotas para o Crystal Palace e o Tottenham.

– Manchester City tropeça –

O Manchester City continua com seus problemas no Campeonato Inglês e não conseguiu ir além do empate por em 1 a 1 com o West Ham, também neste sábado.

Jogando em casa, o West Ham abriu o placar com um golaço.O lateral direito tcheco Vladimír Coufal foi à linha de fundo e cruzou para o atacante Michail Antonio completar de bicicleta (18), num lance que pegou de surpresa o goleiro brasileiro Ederson.

Com adversário bem postado na defesa, o City terminou o primeiro tempo sem levar perigo ao gol da equipe de Londres.

Para reverter essa situação, na etapa seguinte, Pep Guardiola promoveu a entrada de Foden no lugar do argentino Sergio Agüero.

E coube ao jovem atacante inglês o gol de empate. Ele recebeu o cruzamento rasteiro no meio da área, dominou e finalizou no canto (51).

Com empate, o time de Manchester chega a oito pontos em seis jogos, na metade de baixo da tabela, a mesma quantidade de pontos do West Ham, que enfrenta o Liverpool na próxima rodada.

– Firmino marca na vitória Liverpool –

Na partida que encerrou os jogos deste sábado, o atual campeão Liverpool venceu de virada o Sheffield United por 2 a 1.

No duelo realizado no estádio de Anfield, os visitantes abriram o placar após pênalti cometido por Fabinho. Berge foi para cobrança e tocou no canto esquerdo de Alisson, que caiu para o lado errado (15).

Quase no final da primeira etapa chegou o empate dos donos da casa, quando Roberto Firmino aproveitou de cabeça um rebote do goleiro adversário (41).

O gol da virada surgiu aos 63, após cruzamento da esquerda de Mané aproveitado pelo português Diego Jota, que subiu mais que a zaga.

Com este resultado o Liverpool chega aos 13 pontos na segunda posição, atrás do Everton, que encara no domingo o Southampton. Já o Sheffield United segue na zona de rebaixamento (19º), com apenas 1 ponto.

— Jogos e resultados da 6ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sexta-feira:

Aston Villa – Leeds 0 – 3

– Sábado:

West Ham – Manchester City 1 – 1

Fulham – Crystal Palace 1 – 2

Manchester United – Chelsea 0 – 0

Liverpool – Sheffield United 2 – 1

– Domingo:

(11h00) Southampton – Everton

(13h30) Wolverhampton – Newcastle

(16h15) Arsenal – Leicester

– Segunda-feira:

(14h30) Brighton – West Bromwich

(17h00) Burnley – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Everton 13 5 4 1 0 14 7 7

2. Liverpool 13 6 4 1 1 15 14 1

3. Aston Villa 12 5 4 0 1 12 5 7

4. Leeds 10 6 3 1 2 12 9 3

5. Crystal Palace 10 6 3 1 2 8 9 -1

6. Chelsea 9 6 2 3 1 13 9 4

7. Leicester 9 5 3 0 2 12 8 4

8. Arsenal 9 5 3 0 2 8 6 2

9. Wolverhampton 9 5 3 0 2 5 7 -2

10. Tottenham 8 5 2 2 1 15 8 7

11. West Ham 8 6 2 2 2 12 8 4

12. Manchester City 8 5 2 2 1 8 8 0

13. Southampton 7 5 2 1 2 8 9 -1

14. Newcastle 7 5 2 1 2 7 9 -2

15. Manchester United 7 5 2 1 2 9 12 -3

16. Brighton 4 5 1 1 3 9 11 -2

17. West Bromwich 2 5 0 2 3 5 13 -8

18. Burnley 1 4 0 1 3 3 8 -5

19. Sheffield United 1 6 0 1 5 3 9 -6

20. Fulham 1 6 0 1 5 5 14 -9

