Na espera por Lage, Botafogo encara o Patronato-ARG pelos playoofs da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 8:00 Compartilhe

Líder absoluto do Brasileirão, o Botafogo tem outro desafio nesta quarta-feira. Após se classificar em segundo lugar no Grupo 1 da Copa Sul-Americana, o time carioca irá enfrentar o Patronato-ARG oriundo da Copa Libertadores, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, às 19h, no Estádio Presbítero Bartolomé Grellá, na Argentina. Quem avançar nos dois jogos dos playoffs, irá enfrentar o Guaraní, do Paraguai, ex-clube de Matías Segovia, xodó da torcida.

O Botafogo ainda será comandado pele interino Cláudio Caçapa, enquanto o novo treinador, o português Bruno Lage, não chega ao Brasil para ocupar, em definitivo, a vaga deixada por Luís Castro, que aceitou uma proposta milionária do Al Nassr, da Arábia Saudita.

Sob o comando do ex-técnico Luís Castro, o Botafogo acabou em segundo lugar do Grupo 1 da Sul-Americana, após o empate por 1 a 1 com o Megallanes-CHI, no Engenhão. Já o Patronato, terminou em terceiro lugar do Grupo H, da Libertadores.

Para esta partida, Cláudio Caçapa irá com força máxima. Suspenso, o lateral-direito Rafael, que passou por cirurgia no joelho e não deve atuar mais na temporada de 2023, está fora. Di Plácido deve seguir como titular. Expulso contra o Megallanes, o volante Marlon Freitas é desfalque e Danilo Barbosa deve ser o seu substituto. Após voltar de lesão, o lateral-esquerdo Marçal disputa vaga com Hugo.

As novidades são as inscrições do volante Breno, do meia Diego Hernández e do atacante Matías Segovia. O trio entrou nas vagas do lateral Daniel Borges (emprestado para o América-MG), do zagueiro Joel Carli (aposentado) e do atacante Lucas Piazon (retornou ao Braga-POR). “O grupo vem trabalhando forte, demonstrando toda sua força tanto em resultado quanto em performance. Temos essa ambição de manter a positividade e buscar sempre o resultado independentemente do adversário. Sobretudo para jogar em duas competições no mais alto nível, isso é de suma importância” disse, em tom de confiança, o volante Danilo Barbosa.

Já o Patronato é comandado pelo argentino Rodolfo De Paoli. O time acabou em terceiro lugar do Grupo H da Libertadores, com seis pontos, com apenas duas vitórias e quatro derrotas em seis jogos. Ficou atrás do líder Olímpia-PAR e do vice-líder Atlético Nacional-COL, só na frente do Melgar-PER.

O treinador já avisou que deve manter a base que venceu por 1 a 0 o Atlético Nacional na última rodada da Libertadores e da formação que perdeu, por 2 a 1, para o Alvarado, pela 24ª rodada do Campeonato Argentino.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias