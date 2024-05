Na Espanha, Sabadell suspende recompra de ações após abordagem de aquisição do BBVA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 13:48 Para compartilhar:

O Banco de Sabadell suspendeu temporariamente seu programa de recompra de ações, a pedido do órgão regulador do mercado espanhol, após a abordagem hostil de aquisição do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

A Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários da Espanha solicitou ao credor espanhol que suspendesse o programa após a oferta do BBVA na semana passada por todo o seu capital acionário, informou órgão na noite de segunda-feira. Quando a oferta foi feita, ela avaliou o Sabadell em US$ 12,39 bilhões.

O banco estava executando um programa de recompra de até 340 milhões de euros (US$ 366,8 milhões), lançado em seus resultados do primeiro trimestre no mês passado.

Em 8 de maio – um dia antes de o programa ser descontinuado – ele havia recomprado 92,9 milhões de euros em ações, ou 27% do valor máximo, informou o Sabadell. Fonte: Dow Jones Newswires