Na Espanha, regulador abre processo disciplinar contra Deutsche Bank por supostas infrações

O órgão regulador do mercado de valores mobiliários da Espanha abriu um processo disciplinar contra o Deutsche Bank para apurar supostas infrações cometidas contra clientes espanhóis, de acordo com comunicado publicado, nesta quinta-feira, 11, no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários espanhola (CNMV).

O documento informa que o Comitê Executivo da CNMV concordou, em sessão realizada em 15 de dezembro, com a abertura do processo disciplinar contra a instituição bancária pela assessoria prestada a clientes espanhóis em relação a instrumentos financeiros derivativos cambiais altamente complexos e de alto risco.

O foco principal são os chamados Target Profit Forwards e Pivot TPF, derivativos de balcão.

O processo apura infrações como a de que o banco teria desrespeitado, de forma não ocasional ou isolada, as obrigações de devida diligência e transparência estabelecidas pela legislação espanhola no período compreendido entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de março de 2021.

O processo disciplinar foi aberto em linha com os fatos que também foram determinados por investigações internas do Deutsche Bank, diz o comunicado.

