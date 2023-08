Na Espanha, Karoline Lima visita casa de Éder Militão e reacende boatos: ‘Vão voltar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2023 - 11:07 Compartilhe

Nesta semana, a influenciadora Karoline Lima desembarcou em Madrid, na Espanha, na companhia da filha, Cecília, de um ano de idade. A modelo, que é ex do jogador Éder Militão, contudo, surpreendeu seus seguidores ao aparecer na mansão do zagueiro. Nas redes sociais, a loira compartilhou um vídeo de sua primogênita andando de carrinho na casa de seu pai, o defensor do Real Madrid.

No Instagram, um perfil de entretenimento questionou Karoline se a mansão que aparecia no vídeo era de Éder, e a influenciadora confirmou que sim. Segundo a modelo, ela foi até o imóvel para deixar Cecília passar algumas horas com o pai.

Nos comentários do perfil, alguns internautas apoiaram a amizade de Éder e Karoline, enquanto outros reprovaram a aproximação do ex-casal.

“Vão voltar e vão criar a rainha [Cecília] em terras espanholas”, escreveu uma internauta. “Gente, eles tem uma filha, é normal que mantenham a amizade, ou pelo menos o respeito entre si, para que a criança não cresça num ambiente caótico e cheio de brigas”, defendeu outra. “Tem que faltar amor próprio para se sujeitar a esse macho de novo”, opinou uma terceira.

