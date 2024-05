Na Espanha, governo finaliza compra de 10% de participação na Telefónica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2024 - 14:54 Para compartilhar:

A Sociedade Estatal de Participações Industriais (Sepi) da Espanha atingiu 10% do capital social da Telefónica e concluiu assim a operação de compra ordenada pelo Conselho de Ministros. Em comunicado emitido nesta segunda-feira, 20, a empresa estatal afirma que a operação foi realizada minimizando o impacto no preço das ações e cumprindo as comunicações de participações significativas estabelecidas nos regulamentos dos mercados onde opera.

A Telefónica é uma das principais empresas do país, líder no setor de telecomunicações e chave em outras áreas estratégicas. A empresa é decisiva pelas suas capacidades industriais e áreas de conhecimento, uma vez que desenvolve atividades relevantes para a economia e o tecido produtivo, incluindo as relacionadas com a segurança e defesa, afirma a publicação. Com vocação para a permanência, a participação da Sepi proporciona maior estabilidade acionária à empresa para atingir seus objetivos e contribui para a proteção de suas capacidades estratégicas, conclui.