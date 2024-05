Na Espanha, BBVA faz oferta para adquirir o Banco Sabadell por meio de troca de ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 7:19 Para compartilhar:

O Conselho de Administração do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) apresentou nesta quinta-feira (9) uma proposta formal de aquisição do Banco Sabadell, apesar de uma oferta inicial com os mesmos termos ter sido rejeitada no início da semana. A proposta avalia o Sabadell em US$ 12,4 bilhões. A transação entre os dois bancos espanhóis seria feita exclusivamente em ações, segundo a proposta de aquisição. Cada papel do BBVA seria trocado por 4,83 do rival. Fonte: Dow Jones Newswires.