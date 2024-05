Na Espanha, banco Sabadell rejeita proposta de fusão com BBVA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 16:08 Para compartilhar:

O banco espanhol Sabadell rejeitou a proposta de fusão do BBVA, de acordo com documentação entregue ao regulador do mercado acionário do país. O banco na segunda-feira afirmou que o conselho concluiu que a proposta não solicitada de 12 bilhões de euros (US$ 12,92 bilhões) em uma fusão que envolveria apenas ações “desvaloriza de modo significativo o potencial” do Banco Sabadell.

O Sabadell afirma que seu conselho está “altamente confiante” em sua estratégia de crescimento e nas metas financeiras, e considera que manter essa visão criará mais valor aos acionistas.