Na elite em 2021, Cuiabá leva goleada do CRB no encerramento da Série B

Após conquistar o acesso e dar férias a boa parte dos titulares, o Cuiabá encerrou sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro sendo goleado pelo CRB por 4 a 1, na noite desta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, pela última rodada. Para o time alagoano, o jogo era apenas para cumprir tabela.

Com o resultado, o CRB fechou com 52 pontos, no meio da tabela. O Cuiabá, com uma vaga garantida na Série A de 2021, ficou com 61.

O Cuiabá entrou em campo de ‘ressaca’ após conquistar o acesso pela primeira vez na história à elite do futebol nacional. Já o CRB jogou para terminar o torneio da melhor forma possível. Logo aos cinco minutos, Wesley, ex-Palmeiras, Santos e São Paulo, aproveitou a sobra para dar um belo chute de direita. Matheus Nogueira chegou a bater na bola, mas não impediu que ela parasse no fundo das redes.

O time alagoano continuou na mesma batido e ampliou aos 16 minutos. Hyuri recebeu dentro da área, passou como quis pelo marcador e tocou na saída de Matheus Nogueira para fazer o segundo. O CRB ainda chegou a criar oportunidades para fazer o terceiro, enquanto o Cuiabá praticamente não ameaçou na primeira etapa.

No segundo tempo, o Cuiabá ‘acordou’ e saiu para o jogo. Edson apareceu de frente para o gol e chutou à queima-roupa de Edson, que fez um milagre. Felipe Marques e Nenê Bonilha também tentaram, mas sem sucesso. O CRB não se escondeu e fez o terceiro aos 25. Wesley arriscou, Matheus Nogueira pegou e, na sobra, o próprio volante deu para Diego Torres jogar no ângulo.

O Cuiabá ainda resolveu fazer o gol de honra aos 33 minutos. Jenison recebeu dentro da área e arriscou. A bola bateu em Gum e acabou enganando o goleiro Edson. Apesar de estar atrás do placar, o time do Mato Grosso não apertou e deixou o CRB controlar o ritmo da partida.

Aos 46 minutos, Luidy disparou em velocidade, deixou Ednei para trás e cruzou. Carlos Jatobá se esticou todo para fazer o quarto do clube alagoano. Depois foi só segurar para confirmar os três pontos. Já o Cuiabá se preocupa com a Copa Verde, onde busca uma vaga na semifinal.

FICHA TÉCNICA

CRB 4 X 1 CUIABÁ

CRB – Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Igor; Claudinei, Wesley (Olívio) e Diego Torres (Carlos Jatobá); Pablo Dyego (Luidy), Hyuri (Daniel Amorim) e Lucão do Break (Luiz Paulo). Técnico: Roberto Fernandes.

CUIABÁ – Matheus Nogueira; Perdigão, Ednei, Anderson Conceição e Alexandre Melo; Pierini, Nenê Bonilha (Jenison) e Felipe Ferreira; Maxwell (Gabriel Silva), Felipe Marques e Elton (Josiel). Técnico: Alan Aal.

GOLS – Wesley, aos cinco, e Hyuri, aos 16 minutos do primeiro tempo. Diego Torres, aos 25, Jenison, aos 33, e Carlos Jatobá, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS – Anderson Conceição, Jenison e Perdigão (Cuiabá).

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

