Na disputa pelo tri, Palmeiras é dono da maior parte dos recordes entre clubes brasileiros na Libertadores Com vaga garantida na decisão, Verdão ainda conta números expressivos ao longo de toda história no torneio

Após eliminar o Atlético-MG na semifinal da Libertadores, na última terça-feira (28), no Mineirão, o Palmeiras irá enfrentar o Flamengo na grande decisão, no dia 27 de novembro, em Montevidéu. Buscando chegar ao topo da América do Sul pela terceira vez em sua história, o Verdão conta com números expressivos na competição, sendo detentor de diversos recordes entre clubes brasileiros.

Saiba os clubes brasileiros que mais disputaram decisões continentais na história

Esta é a sexta vez que o Alviverde chega na final do torneio continental, igualando o São Paulo como clube que mais vezes avançou à fase decisiva. Presente na segunda decisão da história da competição, junto com o Peñarol-URU, em 1961, o clube paulista é o brasileiro com maior número de partidas disputadas, liderando o ranking com 209.

No quesito vitórias, o Palestra é dominante e líder em todos os aspectos. No geral, são 115 triunfos, sendo 71 como mandante e 44 como visitante.

Veja a tabela completa da Libertadores

E MAIS:

Assim como nos resultados positivos, o Palmeiras também lidera recordes de gols marcados na Libertadores. O Verdão é o clube brasileiro que mais vezes balançou as redes (390), seja jogando em seus domínios (233) ou fora de casa (156).

A campanha que coroou a conquista continental na última temporada foi a quinta melhor da história, sendo que, proporcionalmente, a trajetória do Verdão só fica atrás das conduzidas por Cruzeiro, em 1976, Estudiantes, em 69 e 70, e Santos, em 63, que foram campeões com menos partidas. Dos 13 jogos disputados em 2020, o Alviverde venceu dez jogos, empatou dois e perdeu apenas um, contabilizando um aproveitamento de 82,1%.

Superando seu próprio recorde de gols marcados em uma edição de Libertadores, a equipe de Abel Ferreira terminou o torneio com 33 tentos. A defesa também foi destaque na conquista, sendo vazada apenas seis vezes

Caso vença o Flamengo e fature o título continental, o Palmeiras irá se tornar o clube com maior número de conquistas da Libertadores, igualando Santos, São Paulo e Grêmio, com os mesmo três triunfos.

E MAIS:







Veja também