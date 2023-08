Na despedida de Luciano Juba, Sport perde para o Ituano e segue atrás do Vitória na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 23:53 Compartilhe

O Sport desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao perder por 2 a 1 para o Ituano, nesta sexta-feira à noite na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela 25ª rodada. O time pernambucano segue com 45 pontos, dois atrás do Vitória (47) que ainda vai atuar neste fim de semana. O Ituano completou seis jogos invicto e passou a ter 32 pontos, em 13º lugar.

A torcida lotou o estádio para festejar a despedida de Luciano Juba, meia de 23 anos que acertou sua ida para o Bahia. Ele assinou contrato com o time baiano no início da temporada e cumpriu seu contrato até o final. O próprio Sport recusou uma proposta de R$ 4 milhões para liberá-lo antes. Deu certo, porque nesta temporada ele marcou 20 gols – sete na Série B – e deu 18 assistências. No seu último jogo ele foi improvisado como lateral-esquerdo, posição que já tinha atuado no clube.

Mas quando começou o jogo o Ituano tratou logo de roubar a cena e derrubar o clima festivo. A bola nem bem tinha saído do meio-campo e já estava nas redes do Sport, aos 29 segundos. Uma jogada rápida pelo lado direito, o cruzamento de Iury e Matheus Candorini apareceu na pequena área para desviar de cabeça. Um gol relâmpago.

O técnico Enderson Moreira, na beira do campo, passou a gritar para tentar acordar seus jogadores. Mas não funcionou, por conta da velocidade do time paulista que marcou o segundo gol aos cinco minutos. Ewerthon tentou dominar a bola no meio-campo, mas perdeu para Yann Rolim que desceu em alta velocidade pelo lado esquerdo. Quase na linha de fundo ele chutou rasteiro e, na pequena área, Ewerthon esticou a perna para aliviar, porém, mandou a bola contra suas próprias redes.

Apesar do apoio da torcida, o Sport não se encontrou em campo. Para piorar, o time paulista manteve o ritmo forte, na base de muita velocidade e criou mais duas chances reais para ampliar o placar. Aos 10, quando Wesley chegou atrasado na pequena área para completar cruzamento e, aos 16, quando Matheus Candorin perdeu o tempo da bola.

Depois destes lances, a torcida perdeu a paciência e começou a aviar o time, numa atitude de protesto, pedindo uma reação em campo. Aos 22, houve muita expectativa numa falta perto da área que seria cobrada por Luciano Juba. Ele foi para a bola, bateu pelo lado da barreira e a bola tocou na rede, mas pelo lado de fora. Parte da torcida até gritou gol.

O Sport seguiu desorganizado, sem conseguir manter a posse de bola e assustado a cada ataque do Ituano. Ao fim do primeiro tempo, os jogadores do Sport se reuniram no meio do campo para tentar acertar algo entre eles. Na saída de campo, muitas vaias da torcida e nenhuma entrevista.

A expectativa ficou para uma mudança no segundo tempo. Desde o início foi o Sport atacando e Ituano se defendendo. Até mesmo pela forte pressão, o Ituano se viu encurralado dentro da grande área. Sem alternativas para as infiltrações, o Sport passou a levantar a bola na área, com as seguidas rebatidas da defesa. Numa delas, a bola sobrou para Ronaldo Henrique que, mesmo fora da área, pegou um chute forte no canto esquerdo. Placar mudado, aos 19 minutos: 2 a 1.

Depois disso, o Sport foi todo pressão, mas encontrou o Ituano muito bem postado na defesa, impedindo as penetrações e as finalizações. Cabisbaixos e sob os protestos da torcida, os jogadores do Sport deram o último abraço a Luciano Juba, em seu jogo de despedida.

Na 26ª rodada, o Sport vai enfrentar o Botafogo, no domingo (dia 3) em Ribeirão Preto (SP). O Ituano, de novo, vai atuar fora de casa e tendo um duelo paulista diante do Novorizontino. Os dois se encontram na quarta-feira (30).

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 2 ITUANO

SPORT – Renan; Ewerthon (Rosales), Rafael Thyere, Sabino e Luciano Juba; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus (Felipe), Jorginho (Michel Lima) e Alan Ruiz (Peglow); Labandeira (Edinho) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

ITUANO – Jefferson Paulino; Iury, Claudinho, Marcelo (Rafael Pereira) e Kauan Richard; José Aldo, Rafael Carvalheira e Yann Rolim (Felipe Saraiva); Wesley (Vinícius Balieiro), Matheus Cadorini (Quirino) e Hélio Borges (Emerson Urso). Técnico: Marcinho Freitas.

GOLS – Matheus Cadorini, aos 29 segundos e Ewerthon, contra, aos cinco minutos do primeiro tempo. Ronaldo Henrique, aos 19 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Sabino e Rosales (Sport). Iury, Claudinho, Emerson Urso e Kauan Richard (Ituano).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).





RENDA – R$ 326.935,00.

PÚBLICO – 19.069 presentes.

LOCAL – Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias