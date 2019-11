Na despedida da Série B, Vila Nova vence o Cuiabá e encerra jejum

Em um jogo que não valia nada, pela última rodada do Brasileiro da Série B, o Vila Nova conseguiu acabar com um jejum de cerca de dois meses ao ganhar do Cuiabá, por 2 a 1, na Arena Pantanal, neste sábado, pela 38.ª rodada.

Sem vencer desde o 1.º de outubro – 12 partidas -, o Vila Nova terminou como lanterna do campeonato, com os mesmos 39 pontos de Criciúma, São Bento e Londrina, mas atrás no número de vitórias. Já o Cuiabá ficou em oitavo lugar, com 52. Mas teve uma temporada vitoriosa, com os títulos estadual e da Copa Verde.

A eficiência fez a diferença no primeiro tempo. Diante de um adversário todo remendado, o Cuiabá pressionou e criou inúmeras chances, mas quem marcou foi o Vila Nova. Aos 12 minutos, Erick levantou para a área, Elivelton ajeitou de cabeça e Bruno Mezenga completou.

O Cuiabá seguiu em cima do Vila Nova na volta do intervalo e só conseguiu o empate aos 25 minutos, quando o árbitro assinalou pênalti de Jeferson. Moisés deslocou Clériston e deixou tudo igual na Arena Pantanal. Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o experiente Elias recebeu passe de Robinho aos 36 e bateu colocado para dar a vitória ao Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 VILA NOVA

CUIABÁ – Victor Souza; Léo, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Djavan (Escudero depois Gutierrez), Moisés e Renan Bressan; Felipe Marques, Jefinho (Josiel) e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Chamusca.

VILA NOVA – Cleriston; Felipe Rodrigues, Diego Jussani, Patrick Marcelino e Elivelton (Sávio); Ramon, Joseph e Elias; Erick, Gustavo Henrique (Robinho) e Bruno Mezenga. Técnico: Itamar Schülle.

GOLS – Bruno Mezenga, aos 12 minutos do primeiro tempo; Moisés, aos 27, e Elias, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Felipe Gomes da Silva (PR).

CARTÕES AMARELOS – Gutierrez (Cuiabá); Ramon, Clériston, Felipe Rodrigues e Elias (Vila Nova).

RENDA – R$ 12.360,00.

PÚBLICO – 1.412 pagantes.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).