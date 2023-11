Na despedida da Série B, rebaixado Londrina ganha do Botafogo em Ribeirão Preto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2023 - 19:51 Para compartilhar:

Final triste para o Botafogo na sua despedida na Série B do Campeonato Brasileiro. Recebendo o rebaixado Londrina no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, foi superado por 1 a 0 neste sábado, pela 38ª rodada, a última da temporada. O único gol do jogo foi marcado, de falta, por Willian Barbio, no segundo tempo. Mesmo com a derrota, o Botafogo terminou com 47 pontos, em 12º lugar, enquanto o Londrina fechou na vice-lanterna, com 31, e vai disputar a Série C em 2024.

Depois de um início promissor na Série B, o Botafogo acabou perdendo o gás, equilibrando campanhas em casa e fora, com números parecidos, mas fechando a divisão com 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, sendo que perdeu consecutivamente as três últimas, já sem chances de acesso ou descenso.

A situação do Londrina foi ainda pior, mesmo tendo vencido este jogo final. O triunfo foi apenas o segundo do time fora de casa, e o sétimo no campeonato, com outros dez empates e 21 derrotas, sendo a maior característica negativa do clube paranaense, que entrou na zona de rebaixamento durante a 14.ª rodada, e desde então não saiu mais.

Começando o jogo a todo vapor, o Botafogo se lançou ao ataque a partir do primeiro minuto, e empurrou o Londrina para trás. Na primeira tentativa, Patrick Brey foi travado e não conseguiu finalizar, enquanto na sequência Zé Lúcio encontrou Tortello entrando sozinho na área, para receber e abrir o placar, no entanto o meio-campista estava impedido, e o tento acabou anulado.

Depois de minutos tensos, contando bastante com a participação do goleiro Neneca, o Londrina passou a reter mais a bola e reduzir os riscos. Em nova grande chance dos mandantes, Édson Cariús tentou finalizar de dentro da área, mas novamente parado pelo goleiro paranaense, aos 22.

A resposta veio com Brandão, que finalizou de fora, mas Matheus Albino foi bem para impedir o primeiro gol do jogo. Aos 42 minutos, a oportunidade foi de Jonas Toró, também em tiro de fora da grande área, mas novamente no confronto o arqueiro levou a melhor contra o atacante, no último lance de perigo do primeiro tempo.

O atacante Brandão logo no início do segundo tempo deu trabalho para o Botafogo pelo lado esquerdo, principalmente em jogadas individuais. Na primeira tentativa, aos 11 minutos, chegou bem e finalizou firme, mas foi parado pelo goleiro rival.

Em jogada pelo lado esquerdo, Brandão chegava em velocidade para tentar invadir a área, mas acabou derrubado por Luís Felipe, que além de receber amarelo ainda deu uma grande chance para o Londrina em cobrança de falta. E não deu outra, Willian Barbio foi para a cobrança de perna direita e colocou no canto alto do goleiro Matheus Albino, que não teve chances, e viu o rival abrir o placar 14 minutos.

A partir daí, só deu Botafogo. Com 18, William parou em Neneca, que na sequência ainda cortou outro cruzamento e fez uma grande defesa na tentativa de Édson Cariús. O Botafogo voltou a retomar o jogo, em cenário parecido ao do início do confronto, mas a precisão nas finalizações deixou a desejar.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 LONDRINA

BOTAFOGO – Matheus Albino; Zé Lúcio (Ruan Carlos), Lucas Dias, Luís Felipe (João Maranini) e Patrick Brey; Carlos Manuel, Tortello (Pedro Severino) e Guilherme Madruga; Lucas Cardoso (Pedro Rodrigues), Édson Cariús e Toró (William). Técnico: José Leão (interino).

LONDRINA – Neneca; Igor França, Luan Freitas, Guilherme Lacerda e Salomão; Rodrigo (Pedro Cacho), Victor Hugo (Pablo) e Iago Dias (Peu); Wiliam Barbio, Brandão (Mauro Bravo) e Jonas (Garraty). Técnico: Roberto Fonseca Junior (interino)

GOL – Wiliam Barbio, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Luís Felipe (Botafogo) e Victor Hugo e Neneca (Londrina).

ÁRBITRO – Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA – R$ 22.020,00.





PÚBLICO – 1.537 total.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP).

