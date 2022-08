Na crise, casal cria rede de burger premium de R$ 100 milhões

Da Redação 16/08/2022 - 12:34 Compartilhe

Uma ideia colocada em prática durante um período de dificuldade fez com que um casal

de Jundiaí, no interior de São Paulo, consolidasse, em menos de dois anos, uma rede de hamburguerias avaliada em mais de R$100 milhões.

Larissa Tosi e Lucas Menon começaram a empresa Eaiburguer na cozinha do apartamento onde moravam. Era um pequeno espaço, com uma chapa comprada pela internet. Além dos ingredientes dos lanches, eles também precisaram de muita dedicação e estudo sobre marketing e empreendedorismo.

A iniciativa do casal veio de um período de grandes dificuldades, logo no início da pandemia de Covid-19. A situação, que assombrou diversas famílias pelo país, também acabou causando dores de cabeça para Larissa e Lucas: uma empresa falida e uma pilha de dívidas.

No começo, todas as economias do casal foram investidas no pequeno negócio. Com pouco mais de R$ 5 mil, eles conseguiram montar uma estrutura capaz de produzir 50 lanches por dia, além de abrir uma conta nas redes sociais para divulgar o novo empreendimento.

A empresa, que nasceu como uma forma de pagar as dívidas, tornou-se um sucesso e teve sua primeira sede oficial em Jundiaí.

Aos poucos, os empresários investiram em expansão e, atualmente, já são oito unidades em funcionamento em Salvador, Florianópolis, Campinas, São José dos Campos, Jundiaí e São Paulo nas regiões de Moema, Morumbi, Jardins e Tatuapé.

Mais de 40 unidades estão previstas para serem inauguradas ainda neste ano.

Os sanduíches bem elaborados, acompanhamentos originais de chefes de cozinha e combos que incluem até Milk Shake feito com o sorvete premium Häagen-Dazs são alguns dos motivos que transformaram a Eaiburguer em uma das mais promissoras empresas do setor de Fast Food no Brasil, em 2022, e chegou a ser noticiada nos Estados Unidos pelo Market Watch, uma das maiores referências em negócios de crescimento acelerado no mundo.