Na Coreia do Sul, investigadores extraem dados de caixa-preta do Boeing da Jeju Air

O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul afirmou nesta quarta-feira, 1º de janeiro, em comunicado, ter extraído dados de uma das caixas-pretas recuperadas do Boeing 737-800 da Jeju Air em busca da causa exata do acidente que matou 179 pessoas. Um gravador de dados de voo danificado será enviado para os Estados Unidos para análise, acrescentou o ministério.

De acordo com os investigadores, o piloto recebeu um alerta dos controladores de tráfego aéreo sobre possíveis colisões com pássaros e o avião emitiu um sinal de socorro antes do acidente.

Além disso, os oficiais avaliarão se o localizador do aeroporto deveria ter sido construído com materiais mais leves que quebrariam mais facilmente no impacto. Fonte: Associated Press