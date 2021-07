Na corda bamba, Ceni aposta em reforços caseiros para afastar crise e evitar roteiro similar ao de Domènec Em novembro de 2020, treinador espanhol sofria pressão interna e foi demitido após derrota para o Atlético-MG - rival do Rubro-Negro nesta quarta-feira

O dia era 8 de novembro de 2020. O Flamengo, com um técnico questionado e sobre pressão, visitava o Atlético-MG, no Mineirão, em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. Por fim, a atuação desastrosa e a derrota por 4 a 0 tornaram as críticas insustentáveis e culminaram na demissão de Domènec Torrent.

Oito meses depois, a situação é parecida. Vindo de derrota, o Rubro-Negro reencontra o mesmo adversário, no mesmo estádio e com o mesmo objetivo de reencontrar o caminho das vitórias. Dessa vez, todos os holofotes estarão voltados para Rogério Ceni, que vive desgaste com a diretoria e tenta não repetir o roteiro do treinador espanhol.

O duelo será nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! acompanha tudo sobre o confronto em Tempo Real.

APOSTA NOS REFORÇOS

A principal esperança de uma virada de chave no Flamengo é o retorno do trio de selecionáveis, que retornaram da Copa América nesta semana: Arrascaeta, Isla e Piris da Motta. Além de encorpar o elenco rubro-negro e dar mais opções a Rogério Ceni, a volta dos atletas tem um outro fator importante: o Fla não perdeu com Arrascaeta em campo na temporada 2021.

Sem muito brilho na campanha do Uruguai, o meia retorna com o status de principal referência técnica do time. E os números provam sua importância: sem ele, o Flamengo tem uma queda de aproveitamento de 18,6% nesta temporada, ao mesmo tempo que a presença dele significa uma média de gols 47,6% maior.

Arrascaeta está de volta ao Fla (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Números do Fla com Arrascaeta:

– Jogos: 14

– Vitórias: 9

– Empates: 5

– Aproveitamento: 76,2%

– Gols marcados: 34 gols – média de 2,42 gols por jogo

Números do Fla sem Arrascaeta:

– Jogos: 11

– Vitórias: 6

– Empates: 1

– Derrotas: 4

– Aproveitamento: 57,6%

– Gols marcados: 18 gols – média de 1,64 gols por jogo

Com 12 pontos em sete partidas, o Flamengo ocupa a 10ª colocação na tabela do Brasileiro. Além de afastar uma possível crise, uma vitória no Mineirão pode fazer o Rubro-Negro encostar no G-4 e justamente no Atlético-MG, concorrente direto ao título. O Galo soma 16 pontos em nove jogos e está em quarto lugar.

