Na Copa Paulista, Portuguesa Santista marca no fim e vence São José na primeira final

Num jogo bastante prejudicado pela chuva, a Portuguesa Santista venceu o são José, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Úlrico Mursa, na cidade de Santos. Este foi o primeiro confronto decisivo pelo título da Copa Paulista que vai dar ao campeão o direito de escolher entre uma vaga na Série D do Brasileiro ou da Copa do Brasil de 2024.

Agora a Santista poderá atuar pelo empate no jogo de volta, marcado para o estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, no próximo sábado, dia 14, a partir das 15 horas. Caso o São José vença por dois gols de diferença será o campeão. Se vencer por apenas um gol de diferença, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis.

O jogo foi bastante equilibrado e prejudicado pelo estado do gramado, encharcado devido a chuva que não parou. O lance decisivo também teve interferência direta do mau tempo. Aos 48 minutos do segundo tempo, Kaio Cristian foi tocado por Caio César que tentava aliviar a bola dentro da área: pênalti.

A marcação gerou muita polêmica, mas a penalidade máxima foi confirmada. Aos 53 minutos, o meia Franco cobrou e fez o gol da vitória ao deslocar o goleiro Luis Augusto. Após isso, não houve mais tempo para nada. Mesmo com a chuva o público beirou os seis mil torcedores.

