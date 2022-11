Na COP-27, governo brasileiro anuncia Projeto Vertentes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2022 - 12:28 Compartilhe

São Paulo, 14 – O governo brasileiro anunciou no sábado, 12, na 27ª Conferência Climática das Nações Unidas (COP-27), que ocorre no Egito, o Projeto Vertentes, que tem por objetivo combater a desertificação, promover o manejo sustentável das cadeias da soja e da pecuária de corte, recuperar áreas degradadas, diminuir a emissão de gases de efeito estufa e proteger a biodiversidade.

Em nota, a pasta diz que o projeto foi apresentado pelos ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Banco Mundial e o Global Environment Facility (GEF). “Serão mais de R$ 130 milhões (25 milhões de dólares) financiados pelo Programa de Impacto de Sistemas Alimentares, Uso da Terra e Restauração (FOLUR, na sigla em inglês)”, informou.

O Projeto Vertentes alcançará mais de 47 milhões de hectares do Cerrado nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

