Na contramão: Jamie Vardy, do Leicester, recusa proposta da Arábia Saudita

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 10:39 Compartilhe

Indo na contramão de grandes jogadores do futebol europeu, o atacante Jamie Vardy, de 36 anos, recusou uma proposta do Khaleej FC, da Arábia Saudita. De acordo com a TV ‘Sky Sports’, o jogador não quis ouvir a oferta pois acredita que a mudança não seria ideal para sua família.

Um dos principais jogadores do Leicester, o inglês não conseguiu evitar o rebaixamento do clube na Premier League de 2022/23. Ele está no time há 11 temporadas e tem contrato até junho de 2024.

Campeão do histórico título do Campeonato Inglês na temporada 2015/16, Vardy ainda acumula outros dois títulos pelo Leicester: Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra.

A recusa do jogador em atuar no futebol árabe foge da tendência da atual janela de transferências. Após a chegada de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, em janeiro, outros jogadores reconhecidos do futebol europeu, como Benzema, Kanté, Koulibaly e o goleiro Mendy reforçam as equipes sauditas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias