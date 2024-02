Na contramão da folia, humorista Índio Behn abre álbum de viagem pela Europa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/02/2024 - 21:53 Para compartilhar:

Sucesso na internet, na TV e no Teatro com a personagem Dra. Rosângela, Índio Behn aproveitou a proximidade do feriado de carnaval para curtir um mês de férias muito bem acompanhado. O humorista fez as malas e partiu para a Europa com o namorado para “recarregar as energias”, como ele mesmo explica, antes de embarcar oficialmente nos novos projetos.

Para 2024, o artista prepara, além de uma nova turnê, as gravações do filme da personagem.

Em suas redes sociais Índio compartilhou alguns registros dos primeiros dias de viagem, que começou pela Franças, mas também deve passar Portugal e Inglaterra.

“Desde que li o livro ‘Código Da Vinci’, fiquei louco para ver essa pirâmide de perto”, confessou o humorista ao posar em frente a Pirâmide do Museu do Louvre.

Juntos, eles também visitaram outros locais como a Lareries Lafayette e a Torre Eiffel.

O humorista, inclusive, divertiu seus seguidores com uma brincadeira bastante inusitada em que compara os pontos turísticos de Paris com alguns locais peculiares de Cachoeirinha, município do Rio Grande do Sul onde mora há pelo menos 30 anos.

“Cachoeirinha é muito mais legal do que Paris, mas vocês não estão prontos para essa conversa”, brincou ele.

Índio Behn, que hoje faz parte do elenco do humorístico “A Praça É Nossa” (SBT), ganhou fama na internet com a personagem Dra. Rosângela, uma psicóloga good vibes, adepta do “yoga vegano” e do “Rivotril gluten free”, que vem conquistando o público brasileiro com conselhos disfuncionais dados a seus “pacientes”, carinhosamente apelidados de “gratilovers”. Na internet, o perfil oficial da personagem já soma quase um milhão de seguidores.

